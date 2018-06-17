​Нападающий сборной Хорватии с позором был изгнан с ЧМ по футболу после отказа выйти на замену в матче против Нигерии

Нападающий сборной Хорватии по футболу Никола Калинич был отправлен домой прямо с чемпионата мира после отказа выйти на замену во время матча против команды Нигерии, который Хорватия выиграла.

Калинич сидел на скамейке запасных в четвёртом подряд международном матче, но тренер Златко Далич попросил его выйти на замену на последних минутах встречи.

Однако нападающий отказался, сославшись на проблему со спиной. По данным СМИ, тренер решил исключить Калинича из состава сборной.