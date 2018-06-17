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Гендиректор Audi задержан в Германии
18 июня взят под стражу гендиректор Audi Руперт Штадлер, сообщают информагенства.
Генеральный директор автоконцерна Audi Руперт Штадлер задержан по делу о фальсификации данных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу от дизельных двигателей.
На прошлой неделе прокуратура Мюнхена начала предварительное расследование против руководства автоконцерна, подозреваемого в мошенничестве. По делу проходят двадцать подозреваемых.
В прокуратуре также отметили, что Штадлер находится в предварительном заключении и в отношении него действует презумпция невиновности.
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18 июня взят под стражу гендиректор Audi Руперт Штадлер, сообщают информагенства.
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