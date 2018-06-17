Гендиректор Audi задержан в Германии

18 июня взят под стражу гендиректор Audi Руперт Штадлер, сообщают информагенства.

Генеральный директор автоконцерна Audi Руперт Штадлер задержан по делу о фальсификации данных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу от дизельных двигателей.

На прошлой неделе прокуратура Мюнхена начала предварительное расследование против руководства автоконцерна, подозреваемого в мошенничестве. По делу проходят двадцать подозреваемых.

В прокуратуре также отметили, что Штадлер находится в предварительном заключении и в отношении него действует презумпция невиновности.