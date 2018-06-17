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Навигатор привел: швейцарцы вместо ЧМ-2018 чуть не попали на войну

18.06.2018 15:14 — Разное | Партизан  
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Швейцарские болельщики решили отправиться в Россию на чемпионат мира-2018 своим ходом, однако навигатор привел их в Донбасс.

Группа болельщиков сборной Швейцарии по футболу решила поддержать свою команду на чемпионате мира и отправилась в Россию своим ходом. Пятеро фанатов поехали в Ростов-на-Дону, где 17 июня швейцарцы играли с Бразилией (1:1), на машине, предварительно построив маршрут в навигаторе. Как оказалось, это было не лучшей идеей.

Навигатор проложил маршрут в Россию через украинский Донецк, что швейцарских болельщиков нисколько не смутило. По пути в Ростов-на-Дону швейцарцы планировали переночевать в одном из отелей населенного пункта Амвросиевка, находящийся в чуть более чем 16 км от российской границы. Об этом сообщила украинская журналистка и волонтер Анна Домбровская.


Примечательно, что данная поездка несла реальную угрозу жизни болельщиков: швейцарские фанаты едва не заехали в зону боевых действий, которые проходят на юго-востоке Украины. Каким образом им удалось пересечь границу данного района — неизвестно.

«Вот любопытно, а при пересечении границы Украины или на блокпостах на въезде в зону ООС (операции объединенных сил. — прим. ред.) у туристов вообще не спрашивают цель поездки?» — написала Домбровская у себя в фейсбуке.

Для того, чтобы попасть с территории Украины в так называемую ДНР, необходимо иметь при себе два документа: визу, а также специальный пропуск, который выдает Служба безопасности Украины (СБУ). Чтобы получить данный пропуск, гражданин должен подать заявку в СБУ, указав в ней свои данные и цель поездки, а затем ожидать около десяти дней, в течение которых она будет рассмотрена.

Отмечается, что швейцарские болельщики не были осведомлены об этом. Более того, как сообщила Домбровская, они не знали о том, что на данной территории проходят военные действия.


В комментариях к публикации подписчики оказались крайне удивлены этим фактом. При этом один из пользователей, проживающий в Швейцарии, подчеркнул, что в стране местные СМИ практически не информируют граждан о том, что происходит на территории государств, которые не являются соседними.

Благодаря журналистке швейцарцам, чей автомобиль четко указывал на их намерение приехать на чемпионат мира-2018, удалось миновать опасную зону.

 
 
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Швейцарские болельщики решили отправиться в Россию на чемпионат мира-2018 своим ходом, однако навигатор привел их в Донбасс.
 
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