Навигатор привел: швейцарцы вместо ЧМ-2018 чуть не попали на войну

Группа болельщиков сборной Швейцарии по футболу решила поддержать свою команду на чемпионате мира и отправилась в Россию своим ходом. Пятеро фанатов поехали в Ростов-на-Дону, где 17 июня швейцарцы играли с Бразилией (1:1), на машине, предварительно построив маршрут в навигаторе. Как оказалось, это было не лучшей идеей.





Навигатор проложил маршрут в Россию через украинский Донецк, что швейцарских болельщиков нисколько не смутило. По пути в Ростов-на-Дону швейцарцы планировали переночевать в одном из отелей населенного пункта Амвросиевка, находящийся в чуть более чем 16 км от российской границы. Об этом сообщила украинская журналистка и волонтер Анна Домбровская.









Примечательно, что данная поездка несла реальную угрозу жизни болельщиков: швейцарские фанаты едва не заехали в зону боевых действий, которые проходят на юго-востоке Украины. Каким образом им удалось пересечь границу данного района — неизвестно.





«Вот любопытно, а при пересечении границы Украины или на блокпостах на въезде в зону ООС (операции объединенных сил. — прим. ред.) у туристов вообще не спрашивают цель поездки?» — написала Домбровская у себя в фейсбуке.





Для того, чтобы попасть с территории Украины в так называемую ДНР, необходимо иметь при себе два документа: визу, а также специальный пропуск, который выдает Служба безопасности Украины (СБУ). Чтобы получить данный пропуск, гражданин должен подать заявку в СБУ, указав в ней свои данные и цель поездки, а затем ожидать около десяти дней, в течение которых она будет рассмотрена.





Отмечается, что швейцарские болельщики не были осведомлены об этом. Более того, как сообщила Домбровская, они не знали о том, что на данной территории проходят военные действия.









В комментариях к публикации подписчики оказались крайне удивлены этим фактом. При этом один из пользователей, проживающий в Швейцарии, подчеркнул, что в стране местные СМИ практически не информируют граждан о том, что происходит на территории государств, которые не являются соседними.





Благодаря журналистке швейцарцам, чей автомобиль четко указывал на их намерение приехать на чемпионат мира-2018, удалось миновать опасную зону.