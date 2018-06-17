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Путин "пожертвует" матчем Россия-Египет ради "союзного государства"
Владимир Путин, «скорее всего, вряд ли» будет смотреть матч ЧМ между сборными России и Египта в прямом эфире, так как в это время будет с визитом в Минске.
Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, основные моменты матча глава государства посмотрит «в новостном формате», сообщает
Матч Россия-Египет в рамках отборочного тура ЧМ-2018 пройдет 19 июня в 21:00 в российском Санкт-Петербурге.
В тот же день
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Владимир Путин, «скорее всего, вряд ли» будет смотреть матч ЧМ между сборными России и Египта в прямом эфире, так как в это время будет с визитом в Минске.
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