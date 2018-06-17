ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГК: 60 кафе и ресторанов Минска покупали рыбу по серым схемам

18.06.2018 15:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
КГК: 60 кафе и ресторанов Минска покупали рыбу по серым схемам
shutterstock.com

Оперативники столичной финансовой милиции провели мониторинг закупок рыбы и морепродуктов крупными ресторанами и кафе Минска. Всего установлено 60 субъектов хозяйствования ресторанного бизнеса, приобретавших в различных объемах рыбу и морепродукты по серым схемам, сообщает Комитет государственного контроля Беларуси. 

КГК: 60 кафе и ресторанов Минска покупали рыбу по серым схемам В Воложинском районе сотрудница лагеря воровала у детей мясо, рыбу и овощи

Составлено 29 протоколов по ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь (по статье предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров). 

Общая сумма штрафных санкций составила свыше 500 тыс. рублей. 

В январе 2018 года в поле зрения оперативников финансовой милиции попал крупный поставщик рыбы и морепродуктов, который реализовывал продукцию предприятиям общественного питания Минска за наличный расчет. Через кассу приходовалась только часть выручки, остальные деньги шли на оплату услуг перевозчикам, выплату работникам зарплаты «в конвертах» и в карман руководителям коммерческой организации. 

Сокрытие фактической выручки позволяло занижать налогооблагаемую базу и уклоняться от уплаты налогов. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего было приобретено морепродуктов на миллион рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Строительство и ремонт дорог, благоустройство населённых пунктов и дворов. Какие ещё вопросы задавали губернатору Брестской области?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика