КГК: 60 кафе и ресторанов Минска покупали рыбу по серым схемам

Оперативники столичной финансовой милиции провели мониторинг закупок рыбы и морепродуктов крупными ресторанами и кафе Минска. Всего установлено 60 субъектов хозяйствования ресторанного бизнеса, приобретавших в различных объемах рыбу и морепродукты по серым схемам, сообщает Комитет государственного контроля Беларуси.

Составлено 29 протоколов по ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь (по статье предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров).

Общая сумма штрафных санкций составила свыше 500 тыс. рублей.

В январе 2018 года в поле зрения оперативников финансовой милиции попал крупный поставщик рыбы и морепродуктов, который реализовывал продукцию предприятиям общественного питания Минска за наличный расчет. Через кассу приходовалась только часть выручки, остальные деньги шли на оплату услуг перевозчикам, выплату работникам зарплаты «в конвертах» и в карман руководителям коммерческой организации.

Сокрытие фактической выручки позволяло занижать налогооблагаемую базу и уклоняться от уплаты налогов. По данному факту было возбуждено уголовное дело.