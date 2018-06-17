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​Питон пытался убить мужчину во время фотосессии с ним

18.06.2018 15:46 — Разное | ОНТ  
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Лесничий едва не лишился жизни, когда огромный питон попытался задушить его после того, как он спас змею и позировал для фотографии с ней на шее, пишет The Daily Mail.

Санджей Дутта возглавлял команду, которая спасла десятиметрового питона из леса в районе Джалпайгури в Западной Бенгалии (Индия).

Захватив змею, лесничий положил её себе на плечо, в то время как толпа людей позировала для фотографии с ним. Однако лесник запаниковал, когда змея попыталась обернуться вокруг его шеи и задушить его.

Он скорее попытался ослабить хватку змеи, в то время как другой спасатель схватил питона за хвост, чтобы остановить его.

Этот момент попал на видео. На кадрах видно, как зрители восхищаютсяф мужеством лесничего.

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Лесничий едва не лишился жизни, когда огромный питон попытался задушить его после того, как он спас змею и позировал для фотографии с ней на шее.
 
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