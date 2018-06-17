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С 25 июня минское метро переходит на летний график работы

18.06.2018 15:36 — Разное | Ежедневник  
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С 25 июня минское метро переходит на летний график работы

Минский метрополитен с 25 июня увеличит интервалы движения в утренние и вечерние часы пик, сообщили в пресс-службе предприятия.

Метро будет работать с 5.30 до 00.40, незначительно изменится график движения. На Московской линии интервал движения в утренний и вечерний часы пик (с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00) увеличится до 2,5 мин., а на Автозаводской линии интервал движения в утренний час пик будет составлять 3 мин., в вечерний – 3,5 мин. При этом в пятницу пиковое вечернее время немного изменится – на период с 16.00 до 18.30. Кроме того, в день открытия после реконструкции стадиона "Динамо" (21 июня) с 17.00 до 23.00 поезда будут ходить с интервалом в 2 мин, пишет БЕЛТА.

 
 
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Минский метрополитен с 25 июня увеличит интервалы движения в утренние и вечерние часы пик, сообщили в пресс-службе предприятия.
 
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