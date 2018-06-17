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До 31 градуса тепла и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе

18.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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До 31 градуса тепла и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе

До 31 градуса тепла и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларуси в мае-июне отмечается недостаток осадков. В последние дни в некоторых регионах страны прошли дожди, и ситуация улучшилась. Но есть ряд метеорологических станций, где за период с первых чисел мая выпало менее 25% нормы. В Жлобинском районе за полтора месяца выпало лишь 10% климатической нормы осадков. Не ожидается хороших дождей в Беларуси и на текущей неделе", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 19 июня, погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт. В Беларуси ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется ночью слабый, днем западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 22 по северо-западу до 30 градусов тепла по юго-востоку страны.

В среду, 20 июня, основным погодообразующим фактором в Беларуси будет поле повышенного атмосферного давления. Ожидается в основном без осадков. Ветер прогнозируется западный умеренный, ночью по северу, днем во многих районах порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов выше нуля. Днем будет 20-26 градусов тепла, по югу - до плюс 28.

В четверг, 21 июня, в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и будут поступать теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Лишь во второй половине дня к крайним юго-западным районам приблизится фронтальный раздел. Поэтому будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-западу страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла, по югу - плюс 30-31.

В пятницу, 22 июня, под влиянием холодного фронтального раздела, который будет перемещаться на восток через Беларусь, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 17-19. Днем будет 17-23 градусов тепла, в юго-восточных районах - плюс 24-27.

В предстоящие выходные, 23-24 июня, вслед за фронтальным разделом с акватории Балтийского моря начнет поступать прохладный воздух. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 15 по северо-западу до 23 градусов тепла по юго-востоку страны.


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До 31 градуса тепла и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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