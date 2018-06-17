Всемирный банк: рост ВВП Беларуси составит не более 3%

Группа ВБ отмечает высокий уровень внешнего долга Беларуси и прогнозирует в 2018 году рост ВВП не более 3%.

Об этом заявил глава представительства Банка Алекс Кремер 18 июня на встрече с депутатами Палаты представителей.

По словам Кремера, группа Всемирного банка отмечает окончание рецессии и восстановление экономики Беларуси. Однако уровень внешнего дола страны остается довольно высоким и продолжает расти. Поэтому ВВП не сможет быть выше 3%.

«Мы мало верим в то, что темпы экономического роста в Беларуси смогут быть быстрее тех темпов роста, которые наблюдались до 2009 года», — сказал Кремер.

По его словам, группа ВБ будет по-прежнему оказывать белорусским властям помощь в реализации структурных реформ в экономике.

Так, банк выделит 570 млн долларов, также не исключено дополнительное финансирование со стороны Международной финансовой корпорацией в объеме около 120 млн долларов.