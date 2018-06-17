ОффТОП: две градирни за 12 секунд (ВИДЕО)

В США две огромные градирни электростанции за 12 секунд превратили в пыль.

Чуть больше 10 секунд понадобилось специалистам американской компании Total Wrecking & Environmental, чтобы избавить город Джэксонвилл в штате Флорида от двух ненужных градирен. По утверждению подрядчика, башни-близнецы стали вторыми по высоте сооружениями такого рода, взорванными в мире.

Проведенная в субботу операция стала одним из первых этапов по сносу St. Johns River Power Park, закрытой угольной электростанции мощностью 1264 МВт. Градирни высотой 141 метр были построены в 1980-е годы и обошлись в $1,6 миллиарда. Подготовка взрыва заняла около 10 недель. В общей сложности для одновременного уничтожения башен понадобилось более 680 килограммов динамита.

Ожидается, что полностью электростанция будет снесена к апрелю 2020 года. Стоимость всех работ по демонтажу комплекса оценивается в $68 миллионов.