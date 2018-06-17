Деревянный туалет выставили на аукцион в Слуцке

В Слуцке на аукцион выставили двухместный старый деревянный туалет, сообщается на сайте РУП «Белюробеспечения».

Техническое состояние выставленного на аукцион лота можно посмотреть по фотографии, размещённой на сайте. Ранее его использовали рабочие строительной организации «ПМК-225». Начальная стоимость – 200 рублей.

Аукцион должен был состояться 14 июня, но желающих приобрести этот лот не нашлось. Теперь он дожидается переоценки.