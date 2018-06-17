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Эффективность местных властей будут оценивать по количеству трудоустроенных
Правительство рекомендовало облисполкомам утвердить ключевые показатели для оценки эффективности работы руководителей райисполкомов и горисполкомов — поквартальные значения показателей по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места. Соответствующее решение закреплено постановлением от 15 июня 2018 г. № 458. Об этом
Документом также внесено соответствующее дополнение в постановление Правительства от 26 февраля 2018 г. № 154 «Об определении прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2018 год».
«Рекомендовать облисполкомам утвердить в качестве ключевых показателей, применяемых для оценки эффективности работы руководителей соответствующих райисполкомов, горисполкомов, поквартальные значения показателей по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий на 2018 год», — говорится в постановлении.
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Правительство рекомендовало облисполкомам утвердить ключевые показатели для оценки эффективности работы руководителей райисполкомов и горисполкомов -...
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