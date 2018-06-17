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Эффективность местных властей будут оценивать по количеству трудоустроенных

18.06.2018 16:09 — Разное | Tut.by  
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Правительство рекомендовало облисполкомам утвердить ключевые показатели для оценки эффективности работы руководителей райисполкомов и горисполкомов — поквартальные значения показателей по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места. Соответствующее решение закреплено постановлением от 15 июня 2018 г. № 458. Об этом сообщает пресс-служба Совмина.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Документом также внесено соответствующее дополнение в постановление Правительства от 26 февраля 2018 г. № 154 «Об определении прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2018 год».

«Рекомендовать облисполкомам утвердить в качестве ключевых показателей, применяемых для оценки эффективности работы руководителей соответствующих райисполкомов, горисполкомов, поквартальные значения показателей по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий на 2018 год», — говорится в постановлении.

Всего с января по декабрь 2018 года в Беларуси нужно трудоустроить 70 тысяч человек. При этом, в Брестской области 7160 человек, в Витебской — 6520 человек, в Гомельской — 6950 человек, в Гродненской — 5210 человек, в Минской — 10 650 человек, в Могилевской — 4810 человек, в Минске — 28 700 человек.

Ранее в Беларуси определили 48 районов и городов, в которых, по мнению властей, сложнее всего трудоустроиться. В списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда оказались в том числе два областных города — Витебск и Брест, а также такие крупные промышленные города, как Бобруйск, Барановичи, Новополоцк.

По официальной статистике, в Беларуси уже второй месяц сокращается число безработных. На начало мая было 21 758 безработных, уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5%.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Правительство рекомендовало облисполкомам утвердить ключевые показатели для оценки эффективности работы руководителей райисполкомов и горисполкомов -...
 
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