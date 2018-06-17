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В Минске автомобиль службы доставки опрокинулся в трехметровый котлован

18.06.2018 16:05 — Разное | Tut.by  
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Происшествие с участием автомобиля доставки случилось в районе пересечения МКАД и улицы Притыцкого 15 июня. Об этом со ссылкой на ГАИ Фрунзенского района сообщает агентство «Минск-Новости».

— Водитель 1997 года рождения двигался по улице Притыцкого в направлении внутреннего кольца МКАД и поворачивал в сторону гостевой стоянки между двумя гипермаркетами. Затем автомобиль наехал на бордюрный камень и газон, после чего упал в котлован глубиной около 3 метров, — рассказали в ОГАИ Фрунзенского РУВД.

Выемка в земле была огорожена легким металлическим забором, который не задержал машину, поскольку не рассчитан на это. Водитель был пристегнут ремнем безопасности, а потому избежал серьезных травм. В беседе с прибывшими инспекторами пояснил, что так и не понял, что с ним произошло и как автомобиль свалился в котлован.

 
Теги: Минск
 
 
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Выемка в земле была огорожена легким металлическим забором, который не задержал машину, поскольку не рассчитан на это.
 
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