В Лоеве мужчина на ходу остановил иномарку с пьяным водителем

В Лоеве мужчина, рискуя собой, остановил автомобиль с пьяным водителем. Подробности сообщили в пресс-службе УВД.

Инцидент произошел 15 июня. 66-летний мужчина сначала устроил скандал в доме своей бывшей жены, а затем сел за руль и поехал. Об этом по телефону милиции сообщила бывшая супруга дебошира.

К месту происшествия был направлен наряд ГАИ. Уже на соседней улице милиционеры заметили иномарку, которой управлял пьяный скандалист. На неоднократные требования сотрудников остановиться, тот никак не реагировал, продолжая движение.

На звук сирены из дома вышел Сергей Залужный. Он работает в милиции, но в тот день у мужчины был выходной. В этот момент нарушитель сбросил скорость и выехал на перекресток. Залужный на ходу прыгнул в открытое автомобильное окно, выключил передачу и заглушил двигатель. Тут уже на помощь подоспели и сотрудники милиции.