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Шесть наград завоевали белорусские пятиборцы на юношеском ЧЕ в Польше

18.06.2018 16:03 — Разное | Tut.by  
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Шесть наград завоевали белорусские атлеты на юношеском чемпионате Европы (U-17, U-19) в польском Джонкуве, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Первое место в смешанной эстафете среди спортсменов до 17 лет выиграл белорусский дуэт Екатерина Этина и Максим Федотко — 899 очков. Они опередили соперников из Германии Эстер Фернандес Донду и Морица Клинкерта. Тройку призеров замкнули Дора Шуцс и Доминик Шентпронай из Венгрии.

В той же дисциплине в возрастной категории (U-19) белорусские спортсмены Екатерина Сукора и Максим Марук (1123) заняли второе место, уступив лишь Юлии Сергеевой и Егору Громадскому (1153) из России. На третьей ступени пьедестала разместился литовский дуэт Эльжбета Адомайчюте и Айварс Казлас.

В эстафете среди девушек (U-17) представительницы Беларуси Елизавета Ежелева и Елена Гавронская заняли третье место. На высшую ступень пьедестала почета поднялись польки Ева Пудужевска и Паулина Мырда, серебро у российского дуэта Амина Тагирова/ Полина Цветкова.

В личном первенстве среди атлетов до 19 лет бронзовые награды завоевали в белорусской команде Максим Марук и Екатерина Этина.

В командном турнире также третье место заняли Максим Марук, Владислав Березовик и Владислав Островский.

Ближайшими крупными стартами для белорусских пятиборцев станет чемпионат Европы (U-21) в Барселоне и финал Кубка мира в Астане. В столице Казахстана с 22 по 24 июня планируют выступить пять ведущих белорусских атлетов, в том числе второй номер мирового рейтинга Анастасия Прокопенко.

 
 
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Шесть наград завоевали белорусские атлеты на юношеском чемпионате Европы (U-17, U-19) в польском Джонкуве.
 
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