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Шесть наград завоевали белорусские пятиборцы на юношеском ЧЕ в Польше
Шесть наград завоевали белорусские атлеты на юношеском чемпионате Европы (U-17, U-19) в польском Джонкуве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В той же дисциплине в возрастной категории (U-19) белорусские спортсмены Екатерина Сукора и Максим Марук (1123) заняли второе место, уступив лишь Юлии Сергеевой и Егору Громадскому (1153) из России. На третьей ступени пьедестала разместился литовский дуэт Эльжбета Адомайчюте и Айварс Казлас.
В эстафете среди девушек (U-17) представительницы Беларуси Елизавета Ежелева и Елена Гавронская заняли третье место. На высшую ступень пьедестала почета поднялись польки Ева Пудужевска и Паулина Мырда, серебро у российского дуэта Амина Тагирова/ Полина Цветкова.
В личном первенстве среди атлетов до 19 лет бронзовые награды завоевали в белорусской команде Максим Марук и Екатерина Этина.
В командном турнире также третье место заняли Максим Марук, Владислав Березовик и Владислав Островский.
Ближайшими крупными стартами для белорусских пятиборцев станет чемпионат Европы (U-21) в Барселоне и финал Кубка мира в Астане. В столице Казахстана с 22 по 24 июня планируют выступить пять ведущих белорусских атлетов, в том числе второй номер мирового рейтинга Анастасия Прокопенко.
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Шесть наград завоевали белорусские атлеты на юношеском чемпионате Европы (U-17, U-19) в польском Джонкуве.
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