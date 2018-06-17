"Два хороших дела в одном". Арзамасова и другие спортсмены собирают деньги для детей с синдромом Дауна

Белорусские спортсмены присоединяются к благотворительному марафону, устроенному компанией velcom . Суть акции проста: если участники SunRun Challenge с 21 по 24 июня «набегают» 50 000 километров (что равно 13 180 000 килоджоулям) , мобильный оператор перечислит 50 000 рублей на счет ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития». Чтобы каждый мог лучше подготовиться к марафону, звезды белорусского спорта предлагают потренироваться вместе с ними. Например, завтра любой желающий сможет поработать под руководством чемпионки мира в беге на 800 метров Марины Арзамасовой.

Пост с приглашением на совместную пробежку, которая пройдет завтра в 19:30, появился и в ее Instagram. Отметим, что поучаствовать в акции спортсменке не помешает даже беременность.

— Для меня любой вопрос помощи людям и особенно детям всегда очень важен, — говорит Марина Арзамасова. — Тем более, что инициатива сама по себе отличная — помочь другим можно максимально легким путем. Не нужно переводить деньги или, условно говоря, разгружать вагоны — достаточно просто поучаствовать в забеге. Второй аспект — популяризация здорового образа жизни и особенно бега. В общем, два хороших и полезных дела в одном — почему бы не пробежать? Тем более, что раньше в подобных вещах участвовала меньше — перед соревнованиями старалась не отвлекаться ни на что. А сейчас по объективным причинам — наоборот — максимально отхожу от спортивной жизни, свободного времени появилось много. Я на седьмом месяце, поэтому уже особо не бегаю — это некомфортно, да и не совсем безопасно, но легкие тренировки проводить еще могу. Поэтому еще раз приглашаю всех присоединиться.

Марина Арзамасова приняла вызов от другой знаменитой белорусской бегуньи — Эльвиры Герман, которая поучаствовала в «Забеге с веснушками».

Вызов от Эльвиры принял и ее коллега — прыгун в высоту Максим Недосеков. Спортсмен передал вызов дальше и пригласил подписчиков потренироваться вместе с ним сегодня, 18 июня, в здании РЦОП по легкой атлетике.

Еще одна спортсменка, откликнувшаяся на вызов — чемпионка Европы в тройном прыжке Виолетта Скворцова:

Чтобы помочь «солнечным» детям любой желающий может с 21 по 24 июня выйти на пробежку и опубликовать свой результат с хештегом #velcombegom.

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Проект #velcombegom – благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям, а также популяризацию здорового образа жизни среди белорусов. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года.