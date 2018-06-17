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"Два хороших дела в одном". Арзамасова и другие спортсмены собирают деньги для детей с синдромом Дауна

18.06.2018 16:00 — Разное | Tut.by  
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Белорусские спортсмены присоединяются к благотворительному марафону, устроенному компанией velcom. Суть акции проста: если участники SunRun Challenge с 21 по 24 июня «набегают» 50 000 километров (что равно 13 180 000 килоджоулям) , мобильный оператор перечислит 50 000 рублей на счет ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития». Чтобы каждый мог лучше подготовиться к марафону, звезды белорусского спорта предлагают потренироваться вместе с ними. Например, завтра любой желающий сможет поработать под руководством чемпионки мира в беге на 800 метров Марины Арзамасовой.

Пост с приглашением на совместную пробежку, которая пройдет завтра в 19:30, появился и в ее Instagram. Отметим, что поучаствовать в акции спортсменке не помешает даже беременность.

 

В этом году я хочу поддержать #velcombegom SunRun Challenge и помочь солнечным детям. Чтобы пробежать больше километров, нужно тренироваться. Я хочу, чтобы мои друзья тоже пробежали больше километров, поэтому собираю открытую тренировку! Приходите 19го июня в 19.30 в @falconclubminsk Побегаем вместе! В рамках SunRun Challenge все любители бега могут бросить вызов своим личным достижениям и при этом помочь детям. Поэтому кидаю вызов @runandchampagne #ОльгаКардаш и Кате Ващенко. А вы сможете собрать людей и пробежать больше, чем мы? @kardasholga @kativashchenko #velcombegom #sunrunchallenge#marinaarzamasova #cute_pregnancy #babynomber2 #pumpthebump #fitprego #nike #Nikerunning #Nikewomen #pegasus34#

Публикация от Marina Arzamasova (@marinaarzamasova) 14 Июн 2018 в 2:26 PDT

— Для меня любой вопрос помощи людям и особенно детям всегда очень важен, — говорит Марина Арзамасова. — Тем более, что инициатива сама по себе отличная — помочь другим можно максимально легким путем. Не нужно переводить деньги или, условно говоря, разгружать вагоны — достаточно просто поучаствовать в забеге. Второй аспект — популяризация здорового образа жизни и особенно бега. В общем, два хороших и полезных дела в одном — почему бы не пробежать? Тем более, что раньше в подобных вещах участвовала меньше — перед соревнованиями старалась не отвлекаться ни на что. А сейчас по объективным причинам — наоборот — максимально отхожу от спортивной жизни, свободного времени появилось много. Я на седьмом месяце, поэтому уже особо не бегаю — это некомфортно, да и не совсем безопасно, но легкие тренировки проводить еще могу. Поэтому еще раз приглашаю всех присоединиться.

Марина Арзамасова приняла вызов от другой знаменитой белорусской бегуньи — Эльвиры Герман, которая поучаствовала в «Забеге с веснушками».

 

В этом году я хочу поддержать #velcombegom SunRun Challenge и помочь «солнечным детям». Чтобы пробежать больше километров, нужно тренироваться. Я хочу, чтобы мои друзья тоже пробежали как можно больше километров! Сегодня я буду участвовать в забеге с веснушками и буду проводить открытую тренировку! Приходите сегодня в 18:00 в Dreamland! Побегаем вместе!:) В рамках SunRun Challenge все любители бега смогут бросить вызов своим личным достижениям и при этом помочь детям. Поэтому кидаю вызов @skvortsova.vi и @maksim_nedasekau. А вы сможете собрать людей и пробежать больше километров чем мы? #velcombegom #sunrunchallenge

Публикация от Эльвира Герман (@german.elvira) 14 Июн 2018 в 2:51 PDT

Вызов от Эльвиры принял и ее коллега — прыгун в высоту Максим Недосеков. Спортсмен передал вызов дальше и пригласил подписчиков потренироваться вместе с ним сегодня, 18 июня, в здании РЦОП по легкой атлетике.

 

Принимаю вызов от @german.elvira. В этом году я хочу поддержать #velcombegom SunRun Challenge и помочь солнечным детям. Чтобы пробежать больше километров, нужно тренироваться. Я хочу, чтобы мои друзья тоже пробежали как можно больше километров, поэтому я собираю открытую тренировку! 18 июня приходите в РЦОП по легкой атлетике к главному входу в 18:00. Побегаем вместе!:). В рамках SunRun Challenge все любители бега смогут бросить вызов своим личным достижениям и при этом помочь детям. Поэтому кидаю вызов @p.seliverstau @hitriy_zh @decathlon92 #highjump #sunrunchallenge #run #blr

Публикация от Maksim Nedasekau (@maksim_nedasekau) 15 Июн 2018 в 4:52 PDT

Еще одна спортсменка, откликнувшаяся на вызов — чемпионка Европы в тройном прыжке Виолетта Скворцова:

 

Принимаю вызов от @german.elvira. В этом году я хочу поддержать #velcombegom SunRun Challenge и помочь солнечным детям. Чтобы пробежать больше километров, нужно тренироваться. Я хочу, чтобы мои друзья тоже пробежали как можно больше километров, поэтому я собираю открытую тренировку! 16 июня приходите в РЦОП по лёгкой атлетике к главному входу в 10:00. Побегаем вместе!:). В рамках SunRun Challenge все любители бега смогут бросить вызов своим личным достижениям и при этом помочь детям. Поэтому кидаю вызов @malofeevaaaaaaa @tarandakarina @alex__kazlouski #sunrunchallenge#run

Публикация от Skvortsova Violetta (@skvortsova.vi) 15 Июн 2018 в 8:20 PDT

Чтобы помочь «солнечным» детям любой желающий может с 21 по 24 июня выйти на пробежку и опубликовать свой результат с хештегом #velcombegom.

Партнер материала:

Проект #velcombegom – благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям, а также популяризацию здорового образа жизни среди белорусов. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года.

 
 
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Рассказываем о челлендже, которые белорусские спортсмены бросают своим коллегам, чтобы помочь детям с синдромом Дауна. *Партнерский материал
 
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