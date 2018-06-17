В Минске пьяный сотрудник автомойки угнал и разбил автомобиль клиентки

В Минске сотрудники милиции задержали молодого человека, который на угнанном авто совершил дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Автомобиль Mazda CX5 обнаружили в кювете сотрудники департамента охраны. Они выяснили, что машина числится как угнанная и объявлена в розыск. В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционерам удалось установить личность парня, который управлял автомобилем. Им оказался 25-летний автомойщик.

Как стало известно, женщина оставила автомобиль сотрудникам СТО для проведения химчистки салона. Автомойщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить на Mazda за своей подругой, однако не справился с управлением и совершил ДТП, после чего скрылся. Также выяснилось, что парень не имел права управления автомобилем.

На молодого человека составили три административных протокола. Также Заводской (г. Минска) РОСК возбудил в отношении парня уголовное дело по части 1 статьи 214 (Угон транспортного средства) УК Республики Беларусь. Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.