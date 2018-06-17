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Возрастную дискриминацию назвали одной из главных проблем ИТ-сферы

18.06.2018 16:05 — Разное | dev.by  
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Новое исследование Dice назвало эйджизм ключевой проблемой я сфере ИТ-трудоустройства.

Возрастную дискриминацию назвали одной из главных проблем ИТ-сферы
Ресурс опросил около 4 тысяч специалистов технологической отрасли в США и Великобритании и выявил, что представители поколения «беби-бумеров» (родившиеся в 1946-1960) и «Поколения X» (1961-1975 года рождения) — самые подверженные рискам возрастные группы в ИТ.

Около 68 процентов бебибумеров заявили, что сталкивались с дискриминацией по возрасту при трудоустройстве. А среди представителей «Поколения X» таковых набралось 40 процентов. И 29 процентов всех респондентов отметили, что «ощущали или наблюдали» эйджизм на текущем.

«Я думаю, что это начинается на уровне инвесторов и их желаний. Думаю, они решили, что наиболее выгодно нанимать “детей” — такие работают, выгорают, и затем их заменяю новыми», — считает журналист Дэн Лионс.

Наибольшие проблемы испытывают специалисты в возрасте от 46 до 49 лет. 80 процентов из них опасаются, что возраст повлияет на их карьерные перспективы.

Второй по «популярности» причиной для дискриминации респонденты назвали пол, на третьем месте — политические взгляды.

 
 
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Новое исследование Dice назвало эйджизм ключевой проблемой я сфере ИТ-трудоустройства. Читать далее
 
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