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Возрастную дискриминацию назвали одной из главных проблем ИТ-сферы
Новое исследование Dice
Около 68 процентов бебибумеров заявили, что сталкивались с дискриминацией по возрасту при трудоустройстве. А среди представителей «Поколения X» таковых набралось 40 процентов. И 29 процентов всех респондентов отметили, что «ощущали или наблюдали» эйджизм на текущем.
Наибольшие проблемы испытывают специалисты в возрасте от 46 до 49 лет. 80 процентов из них опасаются, что возраст повлияет на их карьерные перспективы.
Второй по «популярности» причиной для дискриминации респонденты назвали пол, на третьем месте — политические взгляды.
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Новое исследование Dice назвало эйджизм ключевой проблемой я сфере ИТ-трудоустройства. Читать далее
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