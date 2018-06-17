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Въехавшего в толпу людей водителя задержали в Нидерландах
В Нидерландах задержали водителя, который на микроавтобусе
34-летний виновник трагедии сам позвонил в полицию и в результате был арестован. Его имя пока не раскрывают, как и то, был ли наезд намеренным. Напомним, водитель сбил группу людей, которая находилась на площадке кемпинга, и скрылся с места происшествия. В результате погиб один человек, трое – в критическом состоянии.
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В Нидерландах задержали водителя, который на микроавтобусе протаранил посетителей музыкального фестиваля.
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