​Въехавшего в толпу людей водителя задержали в Нидерландах

В Нидерландах задержали водителя, который на микроавтобусе протаранил посетителей музыкального фестиваля.

34-летний виновник трагедии сам позвонил в полицию и в результате был арестован. Его имя пока не раскрывают, как и то, был ли наезд намеренным. Напомним, водитель сбил группу людей, которая находилась на площадке кемпинга, и скрылся с места происшествия. В результате погиб один человек, трое – в критическом состоянии.