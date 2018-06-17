​Всемирный банк готов вложить в Беларусь более полумиллиарда долларов

Влиятельные финансисты констатировали экономический рост в нашей стране и намерены выделить деньги на развитие частного бизнеса, образования и на повышение эффективности государственных инвестиций.

Основные направления сотрудничества представители банка обсудили сегодня с депутатами. Парламентарии будут использовать в своей работе результаты исследования зарубежными специалистами макроэкономики и инвестиций в Беларуси. Ключевая задача Всемирного банка, обеспечить нашу молодёжь передовыми навыками, которые востребованы на рынке труда.

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике: «Сейчас формируется бюджет страны на 2019 год и на период до 2021 года, кроме того, у нас в планах есть ряд законопроектов, связанных с деятельностью Всемирного банка в социальной сфере, образовании. Например, Кодекс об образовании, который обсуждается в Палате представителей. И нам интересны те новеллы, которые предлагаются Всемирным банком».

Алекс Кремер, глава представительства Всемирного банка в Беларуси: «Группа Всемирного банка приступает сейчас к реализации пятилетней рамочной стратегии, которая была утверждена ещё в апреле. Сегодня мы определяем, каким образом вся наша аналитическая работа в области макроэкономики и инвестиций может быть полезна в работе депутатов. Мы надеемся привлечь максимально большое количество разных организаций в диалог по выработке экономической политики Беларуси».

Всего в финансовом портфеле для Беларуси, рассчитанном до 2020 года, – 570 миллионов долларов. Предусмотрены и дополнительные инвестиции на 120 миллионов. За время сотрудничества Всемирный банк уже инвестировал в нашу страну почти два миллиарда долларов. Один из актуальных проектов – реконструкция гродненской трассы. Причём эту работу выполняют белорусские строители (они выиграли международный тендер).