В Великобритании изобрели велосипед для майнинга

Британская компания 50cycles создала первый в мире велосипед, с помощью которого можно добывать криптовалюту при движении. Об этом сообщается на сайте компании.

Как свидетельствуют изобретатели данной новинки, для получения криптовалюты на сумму эквивалентную $26 нужно преодолеть около 1600 км. При этом сам велосипед стоит $2250.

За криптовалюту, полученную во время езды на велосипеде, можно будет сделать покупки в некоторых магазинах.



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