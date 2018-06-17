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В Великобритании изобрели велосипед для майнинга

18.06.2018 16:19 — Разное | Аргументы и факты  
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В Великобритании изобрели велосипед для майнинга
Фото из открытых источников

Британская компания 50cycles создала первый в мире велосипед, с помощью которого можно добывать криптовалюту при движении. Об этом сообщается на сайте компании.

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Как свидетельствуют изобретатели данной новинки, для получения криптовалюты на сумму эквивалентную $26 нужно преодолеть около 1600 км. При этом сам велосипед стоит $2250.

За криптовалюту, полученную во время езды на велосипеде, можно будет сделать покупки в некоторых магазинах.


Читать полностью: http://www.belta.by/tech/view/v-velikobritanii-izobreli-velosiped-dlja-majninga-307188-2018/
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Теги: Курсы валют
 
 
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Для получения криптовалюты на сумму эквивалентную $26 нужно преодолеть около 1600 км.
 
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