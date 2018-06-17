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В Городокском районе объединили сельхозпредприятия, и теперь работники не получают зарплату

18.06.2018 16:13 — Разное | Tut.by  
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Работники КУСХП имени Свердлова в Городокском районе в агрогородке Бычиха получают низкие зарплаты, да и те с задержкой. О проблемах в хозяйстве «Витебским вестям» рассказала мать одного из аграриев.

— Сын работает в Езерище и получает 40−50% от минимального заработка раз в два месяца. В середине мая с ним еще полностью не рассчитались за март, — рассказала пенсионерка. — Скоро дойдет до того, что нам есть будет нечего, ведь все деньги уходят на оплату коммунальных услуг. У нас накопилась куча долгов перед соседями и знакомыми, а отдавать нечем.

По словам женщины, что предыдущее руководство сельхозпредприятия перечисляло работникам пусть и небольшие суммы, но вовремя перечисляло. Пенсионерка просит, чтобы за тружениками села закрепили магазин, где они могли бы брать продукты питания в счет будущих выплат.

Долговая яма

— Это единственное предприятие в районе, которое несвоевременно выплачивает зарплаты. Просрочка с начала года носит хронический характер, — отметил заместитель прокурора Городокского района Евгений Кржисинский. — Проблема находится у нас на контроле, но, скажу честно, ситуация сложная: огромные долги перед государством и другими кредиторами, и погасить их в кратчайшие сроки с учетом обстоятельств хозяйства невозможно. При райисполкоме создана комиссия, которая ищет способы исправить положение.

Экономика на КУСХП имени Свердлова стала проседать с тех пор, как к нему в конце января присоединили езерищенское КУСХП имени Димитрова, ранее укрупненное за счет нескольких хозяйств и накопившее многомиллионные долги. В итоге бычихинские аграрии стали не только крупнейшим сельхозпредприятием района, площадь которого около 24 тыс. га, но и проблемным.

Обратная сторона медали

Местные власти еще в процессе решения вопроса об объединении хозяйств предложили помощь труженикам КУСХП имени Димитрова.

— Мы не раз выезжали в Езерище, обещали всем желающим поддержку, если они захотят сменить сферу деятельности, к примеру, заняться сбором молока у населения. Также были согласны организовать их подвоз в другие сельхозорганизации района, — сообщила заместитель председателя райисполкома Марина Здольникова. — Но никто не согласился, предпочтя работать по несколько часов в день на предприятии-банкроте и при этом получать минимальную зарплату, гарантированную государством.

Эту точку зрения разделяет и директор КУСХП имени Свердлова Владимир Пупышев:

— Приходится объяснять людям, что деньги из воздуха не приходят, необходимо их зарабатывать, а не требовать у государства пособие.

В то же время директор не скрывает, что проблем в связи с объединением появилось много.

— Хотелось бы, чтобы нам дали отсрочку по имеющимся перед государством и кредиторами задолженностям на год. Это позволило бы регулярно выплачивать зарплату, вырастить и продать урожай осенью и начать избавляться от долгов. Сегодня же, отягощенные финансовым бременем и получая лишь часть денег от реализации молока в ОАО «Молоко», мы не всегда можем полностью оплатить труд работников за предыдущий месяц до конца следующего, как положено по контракту. Но оставшаяся часть обязательно поступала им максимум спустя две недели. Так, за апрель мы уже рассчитались. Теперь изыскиваем возможности вовремя произвести оплату за май.

Владимир Анатольевич знает пути решения проблемы: увеличивать надои с коровы и урожайность зерновых. Но сделать это нелегко, учитывая кадровый голод в хозяйстве.

— Нужно поднимать зарплаты аграриям, чтобы специалисты не уезжали из села. Мы к этому стремимся, но в одночасье ситуация не улучшится, — уверен Владимир Пупышев. — По материальным причинам я не хочу заменять часть зарплаты натуроплатой, которая предусмотрена контрактом. У многих сельчан есть свое хозяйство, и им не нужны магазинные консервы или яйца.

 
 
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Экономика на КУСХП имени Свердлова стала проседать с тех пор, как к нему в конце января присоединили езерищенское КУСХП имени Димитрова, ранее укрупненное за счет...
 
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