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Новый налог для туристов вводят в Вильнюсе
Сбор будут взимать, начиная с 1 июля. Евро в день нужно будет оплатить при заселении в гостиницу или арендованную квартиру.
Новая мера не коснётся несовершеннолетних и людей с инвалидностью. Деньги (а в местной мэрии рассчитывают за год собрать около двух миллионов евро) пойдут на развитие туристической привлекательности столицы Литвы.
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Сбор будут взимать, начиная с 1 июля.
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