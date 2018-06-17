​Новый налог для туристов вводят в Вильнюсе

Сбор будут взимать, начиная с 1 июля. Евро в день нужно будет оплатить при заселении в гостиницу или арендованную квартиру.

Новая мера не коснётся несовершеннолетних и людей с инвалидностью. Деньги (а в местной мэрии рассчитывают за год собрать около двух миллионов евро) пойдут на развитие туристической привлекательности столицы Литвы.