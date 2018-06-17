​Дело «Калипсо Тур». Вынесен приговор руководителю туристической компании

Руководитель туристической компании «Калипсо Тур» приговорена к 7,5 годам лишения свободы.

Её признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Широкую огласку дело получило прошлым летом, когда более сотни клиентов фирмы не смогли выехать на отдых из-за отсутствия брони в отелях.

Следствие установило, что деньгами людей женщина распорядилась не по назначению. Её обязали возместить материальный и моральный ущерб (всё оценили в 280 тысяч рублей). На имущество наложен арест. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.