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​Мирный марш против войны продолжается в Афганистане

18.06.2018 16:28 — Разное | ОНТ  
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На протяжении священного месяца Рамадан манифестанты шли по стране и требовали прекращения военных действий.

Несмотря на строгий пост в этот период, каждый день люди проходили более двадцати километров, чтобы привлечь внимание радикальных боевиков, которые контролируют многие регионы Афганистана. Сегодня шествие прошло в Кабуле, но на этом марш, по словам митингующих, не остановится. Ситуация в стране остаётся напряжённой. 

Накануне жертвами теракта в Джелалабаде стали 25 человек, днём ранее – ещё 35 жителей погибли при атаке в провинции Нангархар.

 
 
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Сегодня шествие прошло в Кабуле, но на этом марш, по словам митингующих, не остановится.
 
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