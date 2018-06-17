​Мирный марш против войны продолжается в Афганистане

На протяжении священного месяца Рамадан манифестанты шли по стране и требовали прекращения военных действий.

Несмотря на строгий пост в этот период, каждый день люди проходили более двадцати километров, чтобы привлечь внимание радикальных боевиков, которые контролируют многие регионы Афганистана. Сегодня шествие прошло в Кабуле, но на этом марш, по словам митингующих, не остановится. Ситуация в стране остаётся напряжённой.

Накануне жертвами теракта в Джелалабаде стали 25 человек, днём ранее – ещё 35 жителей погибли при атаке в провинции Нангархар.