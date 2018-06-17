​Слон Майкла Джексона сбежал из зоопарка в США

В американском штате Флорида из своего вольера в зоопарке сбежал слон по кличке Али, который раньше жил на ранчо Майкла Джексона.

Слон сбежал, потому что работники зоопарка забыли закрыть ворота вольера. Али обошёл загоны других животных, но далеко не убежал. Работникам зоопарка не составило большого труда вернуть животное обратно через двадцать минут после побега. Они всего лишь поманили его едой.