​Тест по математике прошли почти 45 тысяч абитуриентов

Республиканский институт контроля знаний приступил к обработке данных централизованного тестирования по математике. Сегодня испытание прошли почти 45 тысяч абитуриентов.

Были ли нарушения – информацию по стране подытожат в ближайшие часы. А вот на обработку тестов у специалистов уйдёт не менее двух недель. ЦТ продолжатся в среду, на очереди – биология. Продлится тестирование до 2 июля. За каждым испытанием следят специально созданные комиссии. За грубые нарушения, в том числе использование шпаргалок и электронных гаджетов, абитуриент лишается права сдавать тестирование в этом году.

Напомним, в резервные дни испытания смогут пройти те, кто из-за форс-мажорных обстоятельств их пропустил. На это отводится три дня.

Подробности – в видеоинформации