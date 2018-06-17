В Минске автомойщик угнал чужую машину и попал в ДТП, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители задержали парня, который на угнанном авто попал в аварию. Сотрудники МВД обнаружили в кювете автомобиль Мazda СХ-5. Они выяснили, что машина числится в угоне, установили личность того, кто управлял автомобилем. Им оказался 25-летний автомойщик минской СТО.

Выяснилось, что владелица передала свой автомобиль для проведения химчистки. Автомойщик в нетрезвом состоянии опьянения решил отправиться за своей подругой на данном автомобиле. Он не справился с управлением, и машина съехала в кювет. После этого он скрылся. Выяснилось, что парень был ещё и без водительского удостоверения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК (угон транспортного средства или маломерного водного судна).