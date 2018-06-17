На Кобринщине продолжаются дни подписчика

Подписная кампания в разгаре, и редакция газеты «Кобрынскі веснік» продолжает проводить дни подписчика, организованные совместно с работниками почты.





Очередная встреча была организвоана в представительстве белорусского РУСП «Белгосстрах» по Кобринскому району 18 июня. Здесь подписку оформили как наши постоянные друзья, так и новые. Приятными бонусам стали дисконтные карты, сувениры и подарочные сертификаты, вручаемые нашим друзьям при оформлении подписки во время дней подписчика. Подписная кампания продолжается. Впереди — день подписка в агрогородке Дивин и еще в нескольких организациях города. Напоминаем, что подписка на месяц составляет 4,5 рубля, на квартал – 13,5 рублей, на полугодие – 27 рублей. Оставайтесь с «районкой»!







Людмила ПАШКОВИЧ.