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На Кобринщине продолжаются дни подписчика

18.06.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Подписная кампания в разгаре, и редакция газеты «Кобрынскі веснік» продолжает проводить дни подписчика, организованные совместно с работниками почты.

На Кобринщине продолжаются дни подписчика

Очередная встреча была организвоана в представительстве белорусского РУСП «Белгосстрах» по Кобринскому району 18 июня. Здесь подписку оформили как наши постоянные друзья, так и новые. Приятными бонусам стали дисконтные карты, сувениры и подарочные сертификаты, вручаемые нашим друзьям при оформлении подписки во время дней подписчика. Подписная кампания продолжается. Впереди — день подписка в агрогородке Дивин и еще в нескольких организациях города. Напоминаем, что подписка на месяц составляет 4,5 рубля, на квартал – 13,5 рублей, на полугодие – 27 рублей. Оставайтесь с «районкой»!


На Кобринщине продолжаются дни подписчика

Людмила ПАШКОВИЧ.

 
 
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На Кобринщине продолжаются дни подписчика
 
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