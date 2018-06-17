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Пять эффективных упражнений для идеального пресса (и как их делать не надо)
Директор и методист «Академии Фитнеса» Мария Самсонова показала GO.TUT.BY эффективные упражнения для пресса — и объяснила, как выполнять их без распространенных ошибок.
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О том, как без ошибок выполнять упражнения для пресса, GO.TUT.BY рассказала директор и методист "Академии Фитнеса" Мария Самсонова.
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