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В Лельчицком районе подразделения МЧС спасли застрявшего в трубе козлёнка
Новости Беларуси. Днём 16 июня сотрудники МЧС выехали на помощь застрявшему в проточной трубе козлёнку.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, инцидент произошёл в деревне Липляны Лельчицкого района. Прибывшие спасатели нашли животное в шести метрах от края железобетонной трубы.
Работники МЧС очистили трубу от песка, а затем осторожно достали парнокопытное. Козлёнок не пострадал.
Летом 2018 года в Пружанах инспекторы ГАИ помогли лебединому семейству перейти проезжую часть.
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Новости Беларуси. Днём 16 июня сотрудники МЧС выехали на помощь застрявшему в проточной трубе козлёнку. Фото: Гомельское ОУМЧС По сведениям Гомельского ОУМЧС,...
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