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Человек-кубок, викинги и настоящий карнавал: как выглядят самые необычные болельщики ЧМ-2018. Большой фотофакт
14 июня в России стартовал долгожданный чемпионат мира по футболу. Праздник спорта продлится целый месяц – победитель станет известен 15 июля.
На турнир, поддержать национальные сборные, приехали более двух миллионов человек. Некоторые фанаты были очень креативными и покорили соцсети своими костюмами и внешним видом.
Мы собрали самых ярких болельщиков со всего мира – это и хозяева турнира, и фанаты сборных Мексики, Египта, Германии, Перу, Аргентины и других стран.
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Человек-кубок, викинги и настоящий карнавал: как выглядят самые необычные болельщики ЧМ-2018. Большой фотофакт
14 июня в России стартовал долгожданный чемпионат мира по футболу. Праздник спорта продлится целый месяц – победитель станет известен 15 июля. На турнир, поддержать...
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