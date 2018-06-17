Минское метро переходит на летний график

С 25 июня начнет действовать летний график движения поездов минского метрополитена.

Об этом сообщают «Минск-Новости» .

На первой (Московской) линии метрополитена утром в 7-9 часов и вечером в 17-19 интервал движения будет составлять 2,5 минуты.

В то же время, на Автозаводской линии метро в час пик утром поезда будут идти через каждые 3 минуты, вечером (в 7-19 часов) – через 3,5 минут.

Сообщается, что 21 июня в столице откроется после реконструкции стадион «Динамо», и в этот день в промежутке с 17 до 23 часов поезда будут курсировать с интервалом в 2 минуты. До 23 часов будет открыт вестибюль станции «Купаловская».