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Минское метро переходит на летний график
С 25 июня начнет действовать летний график движения поездов минского метрополитена.
Об этом сообщают
На первой (Московской) линии метрополитена утром в 7-9 часов и вечером в 17-19 интервал движения будет составлять 2,5 минуты.
В то же время, на Автозаводской линии метро в час пик утром поезда будут идти через каждые 3 минуты, вечером (в 7-19 часов) – через 3,5 минут.
Сообщается, что 21 июня в столице откроется после реконструкции стадион «Динамо», и в этот день в промежутке с 17 до 23 часов поезда будут курсировать с интервалом в 2 минуты. До 23 часов будет открыт вестибюль станции «Купаловская».
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С 25 июня начнет действовать летний график движения поездов минского метрополитена. Об этом сообщают «Минск-Новости».
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