Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня

Выставочный зал ООКЦ, ул. Советская, 54. Время работы с 10.00 до 18.00
18.06 — 30.06.2018
Выставка пленэрных работ государственного учреждения дополнительного образования «Детская школа изобразительных искусств г. Бреста им. А.А.Алонцева» «Дети рисуют крепость»
Музей обороны Брестской крепости. Время работы: с 09.00 до 17.00, понедельник выходной
18.06. — 01.07.2018
Выставка «Импрессионизм.live” — это масштабный мультимедийный проект о течении импрессионизма.
Кинотеатр «Беларусь», ул. Советская 62 (2- ой этаж).
Режим работы: С 12:00 до 22:00 Без выходных.
18.06 — 23.09.2018
Выставка «В мире животных»
Брестский областной краеведческий музей,
ул. К.Маркса, 60. Время работы с 10 до 17.30. Выходной: понедельник
18.06 — 14.10.2018
Выставка «Город и люди в объективе фотокамеры. XX столетие», приурочена к 1000-летию города Бреста.
Брестский областной краеведческий музей,
ул. К.Маркса, 60. Время работы с 10 до 17.30.
Выходной: понедельник
18.06.2018
Детская интерактивно-музыкальная программа по пожарной безопасности «Кошкин дом»
Брестский областной общественно-культурный центр, ул. Коммунистическая, 1 Начало в 11.00
19.06.2018
Концерт Тимура Сергеени (фортепиано)
Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14. Начало в 18.30
19.06.2018
Театральное агентство «Антре» (Москва) представляет комедию «Ангелы на крыше»
Брестский академический театр драмы,
ул. Ленина, 21. Начало в 19.00
20.06.2018
Совместный прием граждан председателем Московской районной организации РОО «Белая Русь» Прияцелюк Т.И. и депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дашко Анатолием Михайловичем по личным вопросам
Общественная приемная Московской районной организации РОО «Белая Русь»,
б-р Шевченко д.4, каб.313 Начало в 10.00
21.06.2018
Встреча главы администрации Дашкевича В.В. с населением района в рамках Единого дня информирования
ГУ «Брестский театр кукол» Начало в 16.00
21.06.2018
Чемпионат Брестской области по плаванию
Брест, ул. Московская, 147,
Дворец водных видов спорта Открытие в 13.00
21.06.2018
Премьера! Монолог на 2 голоса «За крапивой берег». Режиссер-постановщик – Валентина Яновец
Брестский академический театр драмы,
ул. Ленина, 21. Начало в 19.00
21.06.2018
«Брест предвоенный» — музыкальная программа с Брестским городским духовым оркестром
Площадка ГТС, ул. Советская, 33. Начало в 18.00
21.06.2018
«Казалось, что впереди вся жизнь» — музыкально-поэтическая программа
Музыкальная площадка, ул. Советская. Начало в 18.00
21.06.2018
Марш реконструкторов
Улица Зубачева – улица Гоголя – улица Советская. Начало в 17.00
21.06.2018
Постановочная реконструкция событий «Ситуация на границе перед началом войны»
Брестская крепость-герой, Развилка у моста через реку Мухавец. Начало в 18.00
21.06.2018
Выставки из фондов УК «Брестский областной краеведческий музей»:
1. «Брест 30-40-ых годов в рисунках Владимира Губенко»;
2. Фотодокументальная выставка «Предметы быта эпохи 40-ых годов ХХ века».
Из фондов ГУК «Музей истории города Бреста» — Фотодокументальная выставка «Завтра была война»
Площадка у выставочного зала,
ул. Советская, 54. Начало в 18.00
21.06.2018
Выставка «Бессмертный город нашей славы» из фондов Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя»
ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Музей обороны Брестской крепости Начало в 13.00
21, 22.06.2018
«Полевой лагерь РККА (рабоче-крестьянская Красная Армия) довоенной крепости»
Брестская крепость-герой, Площадка у кафе «Цитадель». Начало в 21 июня 18.00-20.00,
22 июня 00.00- 04.30
21, 22, 23, 24.06.2018
Спектакль образцовой театральной студии «Волшебный фонарь» Брестского городского центра культуры «Дорогой детских слез»
Брестская крепость-герой, Армейский клуб. Начало 21 июня в 19.00, 22 июня в 13.00, 23, 24 июня в 13.00 и 15.00
22.06.2018
Тематическая дискотека «Жизнь без наркотиков»
Центр культуры и досуга, ул.Жукова, 1. Начало в 18.00
22.06.2018
«Дорога памяти»
Брестская крепость-герой (от «Звезды» до Площади Церемониалов). Начало в 02.00-04.30
22.06.2018
Митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
Брестская крепость-герой, Площадь Церемониалов. Начало в 03.30