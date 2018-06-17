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Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня

18.06.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня

Дата

Наименование мероприятия

Место и время проведения

18.06 — 24.06.2018

Выставка «Академия 100 плакатов» (18+)

Выставочный зал ООКЦ, ул. Советская, 54. Время работы с 10.00 до 18.00

18.06 — 30.06.2018

Выставка пленэрных работ государственного учреждения дополнительного образования «Детская школа изобразительных искусств г. Бреста им. А.А.Алонцева» «Дети рисуют крепость»

Музей обороны Брестской крепости. Время работы: с 09.00 до 17.00, понедельник выходной

18.06. — 01.07.2018

Выставка «Импрессионизм.live” — это масштабный мультимедийный проект о течении импрессионизма.

Кинотеатр «Беларусь», ул. Советская 62 (2- ой этаж).

Режим работы: С 12:00 до 22:00 Без выходных.

18.06 — 23.09.2018

Выставка «В мире животных»

Брестский областной краеведческий музей,
ул. К.Маркса, 60. Время работы с 10 до 17.30. Выходной: понедельник

18.06 — 14.10.2018

Выставка «Город и люди в объективе фотокамеры. XX столетие», приурочена к 1000-летию города Бреста. 

Брестский областной краеведческий музей,
ул. К.Маркса, 60. Время работы с 10 до 17.30.
Выходной: понедельник

18.06.2018

Детская интерактивно-музыкальная программа по пожарной безопасности «Кошкин дом»

Брестский областной общественно-культурный центр, ул. Коммунистическая, 1 Начало в 11.00

19.06.2018

Концерт Тимура Сергеени (фортепиано)

Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14. Начало в 18.30

19.06.2018

Театральное агентство «Антре» (Москва) представляет комедию «Ангелы на крыше»

Брестский академический театр драмы, 
ул. Ленина, 21. Начало в 19.00

20.06.2018

Совместный прием граждан председателем Московской районной организации РОО «Белая Русь» Прияцелюк Т.И. и депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дашко Анатолием Михайловичем по личным вопросам

Общественная приемная Московской районной организации РОО «Белая Русь»,
б-р Шевченко д.4, каб.313 Начало в 10.00

21.06.2018

Встреча главы администрации Дашкевича В.В. с населением района в рамках Единого дня информирования

ГУ «Брестский театр кукол» Начало в 16.00

21.06.2018

Чемпионат Брестской области по плаванию

Брест, ул. Московская, 147,
Дворец водных видов спорта Открытие в 13.00

21.06.2018

Премьера! Монолог на 2 голоса «За крапивой берег». Режиссер-постановщик – Валентина Яновец

Брестский академический театр драмы,
ул. Ленина, 21. Начало в 19.00

21.06.2018

«Брест предвоенный» — музыкальная программа с Брестским городским духовым оркестром

Площадка ГТС, ул. Советская, 33. Начало в 18.00

21.06.2018

«Казалось, что впереди вся жизнь» — музыкально-поэтическая программа

Музыкальная площадка, ул. Советская. Начало в 18.00

21.06.2018

 Марш реконструкторов

Улица Зубачева – улица Гоголя – улица Советская. Начало в 17.00 

21.06.2018

Постановочная реконструкция событий «Ситуация на границе перед началом войны»

Брестская крепость-герой, Развилка у моста через реку Мухавец. Начало в 18.00

21.06.2018

 Выставки из фондов УК «Брестский областной краеведческий музей»:

1. «Брест 30-40-ых годов в рисунках Владимира Губенко»;

 2. Фотодокументальная выставка «Предметы быта эпохи 40-ых годов ХХ века».

Из фондов ГУК «Музей истории города Бреста» — Фотодокументальная выставка «Завтра была война»

Площадка у выставочного зала,
ул. Советская, 54. Начало в 18.00

21.06.2018

Выставка «Бессмертный город нашей славы» из фондов Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя»

ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Музей обороны Брестской крепости Начало в 13.00

21, 22.06.2018

«Полевой лагерь РККА (рабоче-крестьянская Красная Армия) довоенной крепости» 

Брестская крепость-герой, Площадка у кафе «Цитадель».  Начало в 21 июня 18.00-20.00,
22 июня 00.00- 04.30

21, 22, 23, 24.06.2018

Спектакль образцовой театральной студии «Волшебный фонарь» Брестского городского центра культуры «Дорогой детских слез»

Брестская крепость-герой, Армейский клуб. Начало 21 июня в 19.00, 22 июня в 13.00, 23, 24 июня в 13.00 и 15.00

22.06.2018

Тематическая дискотека «Жизнь без наркотиков»

Центр культуры и досуга, ул.Жукова, 1.  Начало в 18.00

22.06.2018

«Дорога памяти»

Брестская крепость-герой (от «Звезды» до Площади Церемониалов). Начало в 02.00-04.30

22.06.2018

Митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

Брестская крепость-герой, Площадь Церемониалов. Начало в 03.30

22.06.2018

Военно-историческая реконструкция «22 июня. Брестская крепость»

Брестская крепость-герой, Территория Кобринского укрепления. Начало в 05.00

22.06.2018

Творческая встреча с участниками социокультурного проекта «Резонанс» (Минская областная библиотека им. А.С. Пушкина) Аллой Теркиной, Татьяной Щитовой, Инессой Винцкевич

Брестская центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина, б-р Шевченко, 3. Начало в 14.00

22.06.2018

Постановочная реконструкция событий «Ситуация на границе перед началом войны»

Брестская крепость-герой, Развилка у моста через реку Мухавец. Начало в 16.00

22.06.2018

Концерт международного патриотического проекта «Победа без границ», г. Шымкент

Брестский областной общественно-культурный центр,
ул. Коммунистическая, 1. Начало в 16.00

22.06.2018

Концерт Арт-группы «ХОР ТУРЕЦКОГО»

Парк культуры и отдыха,  ул. Ленина, 3. Начало в 19.00

22, 23, 24.06.2018

Цирк «Дзіва»

Площадка возле центра молодежного творчества,
ул. Московская, 123. Начало в 18.00

23.06.2018

Конкурс среди девушек «Автоледи» (под эгидой ГК ОО «БРСМ»)

Супермаркет «Интерспар», ул. Московская, 328 Начало в 13.00

23.06.2018

Чемпионат РБ по футболу среди мужских команд, высшая лига ФК «Динамо-Брест» — ФК «Городея»

СК «Брестский» ул. Гоголя, 9 Начало в 20.45

24.06.2018

Международный легкоатлетический пробег «БрестПолуМарафон» с участием Министра спорта и туризма Ковальчука С.М.

Брестская крепость-герой (территория около звезды – входа в мемориал) Открытие в 08.30,  Награждение 11.00

24.06.2018

Фестиваль «Молодежь зажигает», посвященный Дню молодежи

Ул. Набережная Ф. Скорины Начало в 17.00

24.06.2018

Закрытие XXVI концертного сезона Симфонического оркестра Брестского академического театра драмы «Золотая коллекция золотых шлягеров»

Брестский академический театр драмы, ул. Ленина, 21. Начало в 21.00

24.06.2018

Философская сказка «Маленький принц»

Брестский академический театр драмы, пл. Ленина, 21 Начало в 19.00

Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56518.php

Мероприятия в г. Бресте с 18 по 24 июня 2018 г., в том числе 22 июня

 
Теги: Брест
 
 
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