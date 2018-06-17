На таможне изъято 670 баночек жевательного табака

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза незадекларированной партии жевательного табака.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56517.php

Читать полностью в источнике с фото:





В республиканском пункте таможенного оформления «Песчатка» 36-летний житель г. Бреста, следовавший из Польши на микроавтобусе марки «OPEL MOVANO», выбрал при пересечении границы движение по «зеленому» коридору, заявив тем самым об отсутствии товаров для личного пользования подлежащих декларированию.

В ходе проведения операций таможенного контроля должностными лицами таможни было обнаружено в салоне автомобиля 670 баночек с жевательным табаком (снюсом) общим весом более 26 кг . Данный товар водитель пытался ввезти с сокрытием от таможенного контроля в технологических нишах под сидениями автомобилей.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56517.php

Читать полностью в источнике с фото:





В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 17.12.2012 года № 28 «О государственном регулировании производства, оборота, и потребления табачного сырья и табачных изделий», в Республике Беларусь установлен запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56517.php

Читать полностью в источнике с фото:





По предварительной оценке общая стоимость табака для жевания составила свыше 8,7 тыс. белорусских рублей. Товар изъят до решения суда, в отношении его владельца таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение незадекларированных товаров с сокрытием от таможенного контроля).