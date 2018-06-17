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На таможне изъято 670 баночек жевательного табака
18.06.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза незадекларированной партии жевательного табака.
В республиканском пункте таможенного оформления «Песчатка» 36-летний житель г. Бреста, следовавший из Польши на микроавтобусе марки «OPEL MOVANO», выбрал при пересечении границы движение по «зеленому» коридору, заявив тем самым об отсутствии товаров для личного пользования подлежащих декларированию.
В ходе проведения операций таможенного контроля должностными лицами таможни было обнаружено в салоне автомобиля 670 баночек с жевательным табаком (снюсом) общим весом более
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 17.12.2012 года № 28 «О государственном регулировании производства, оборота, и потребления табачного сырья и табачных изделий», в Республике Беларусь установлен запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий.
По предварительной оценке общая стоимость табака для жевания составила свыше 8,7 тыс. белорусских рублей. Товар изъят до решения суда, в отношении его владельца таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение незадекларированных товаров с сокрытием от таможенного контроля).
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Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза незадекларированной партии жевательного табака. В...
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