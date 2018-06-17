Осудили жителя Барановичей, который дважды пытался ограбить бухгалтеров авиазавода, следуя инструкции неизвестного

Преступление, похожее на сценарий детективного фильма, рассматривалось в Барановичском суде. Неудавшийся грабитель получал инструкции от неизвестного по почте. Таинственный организатор знал все – и про материальные проблемы подельника, и про точную сумму, которую будут везти из банка бухгалтеры авиазавода, и про то, как они будут выглядеть и во сколько приедут в банк. Организатора преступления следствие так и не установило.



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Обвиняемый – 23-летний парень – рос в многодетной семье, трудился подсобным рабочим на частном предприятии Барановичского района. Зарабатывал около 300 рублей в месяц. Из них половину отдавал за два мобильных телефона, взятых в рассрочку. В конце прошлого года ему несколько месяцев задерживали зарплату, и оплачивать кредиты было не с чего.