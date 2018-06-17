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Знакомьтесь: Геннадий Савчук, музрук яслей-сада №46 Бреста
18.06.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Выбор профессии – дело не из лёгких. Повезёт, если он однажды сделан правильно. С уверенностью можно сказать, что герой этой публикации из числа счастливчиков, а его выбор заслуживает уважения.
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Выбор профессии – дело не из лёгких. Повезёт, если он однажды сделан правильно. С уверенностью можно сказать, что герой этой публикации из числа счастливчиков, а...
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