Определены победители соревнования по лову хищной рыбы

Завершились соревнования по лову хищной рыбы «FISHING-FEST 2018». Результаты (улов, место/победитель/приз):

Лов с берега

Самый большой окунь — Виталий Куликовский — набор блесен от «Блесна Беларусь» и Романа Ананича.

Самая большая щука — Ян Зусман — набор блесен от «Блесна Беларусь» и Романа Ананича.

III место — Макс Криволапов — липгрип и шнур Arena от Favorite Fishing

II место — Вячеслав Василенков — спиннинг Blue Bird Compact от Favorite Fishing и 30% скидку на мебель от klimov.by.

I место — Егор Бараев — двухместную лодку ПВХ от vivax.by.

Лов с лодки

Самый большой окунь — Владислав Финагин — набор блесен от «Блесна Беларусь» и Романа Ананича.

Самая большая щука — Николай Бандуркин — набор блесен от «Блесна Беларусь» и Романа Ананича.

III место — команда «BASS HUNTER» (Владислав Финагин и Роман Макеев) — шнуры, фирменные кепки и кружки от Favorite Fishing

II место — команда «Братья Котляровы» (Валентин Котляров и Владимир Котляров) — X8 шнуры, подсаки и кружки от Favorite Fishing

I место — команда «Prof Marin» (Николай Бандуркин и Сергей Баньковский) — спиннинг Zetrix Ambition-Z от klimov.by и спиннинг Graphiteleader Aspro от «Рыбалка в Могилеве».





















Подготовил Дмитрий МАХОМЕТ.