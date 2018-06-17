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Определены победители соревнования по лову хищной рыбы

18.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Завершились соревнования по лову хищной рыбы «FISHING-FEST 2018».  Результаты (улов, место/победитель/приз):

Лов с берега

Самый большой окунь — Виталий Куликовский — набор блесен от «Блесна Беларусь» и Романа Ананича.

Самая большая щука — Ян Зусман — набор блесен от «Блесна Беларусь» и Романа Ананича.

III место — Макс Криволапов — липгрип и шнур Arena от Favorite Fishing

II место — Вячеслав Василенков — спиннинг Blue Bird Compact от Favorite Fishing и 30% скидку на мебель от klimov.by.

I место — Егор Бараев — двухместную лодку ПВХ от vivax.by.

 

Лов с лодки

Самый большой окунь — Владислав Финагин — набор блесен от «Блесна Беларусь» и Романа Ананича.

Самая большая щука — Николай Бандуркин — набор блесен от «Блесна Беларусь» и Романа Ананича.

III место — команда «BASS HUNTER» (Владислав Финагин и Роман Макеев) — шнуры, фирменные кепки и кружки от Favorite Fishing

II место — команда «Братья Котляровы» (Валентин Котляров и Владимир Котляров) — X8 шнуры, подсаки и кружки от Favorite Fishing

I место — команда «Prof Marin» (Николай Бандуркин и Сергей Баньковский) — спиннинг Zetrix Ambition-Z от klimov.by и спиннинг Graphiteleader Aspro от «Рыбалка в Могилеве».

Определены победители соревнования по лову хищной рыбы

Определены победители соревнования по лову хищной рыбы

Определены победители соревнования по лову хищной рыбы

Определены победители соревнования по лову хищной рыбы

Определены победители соревнования по лову хищной рыбы

Подготовил Дмитрий МАХОМЕТ.

 
Теги: Могилев
 
 
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Завершились соревнования по лову хищной рыбы «FISHING-FEST 2018».  Результаты (улов, место/победитель/приз): Лов с берега Самый большой окунь — Виталий Куликовский — набор...
 
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