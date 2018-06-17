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Попытка дать взятку инспектору пункта пропуска «Новая Рудня» закончилась уголовным делом
18.06.2018 — Разное | Народны голас
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На прошлой неделе в пункте пропуска «Новая Рудня» гражданин России пытался дать взятку инспектору таможни в сумме 100 гривен, за что был задержан. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу, находящемуся при исполнении.
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> На прошлой неделе в пункте пропуска «Новая Рудня» гражданин России пытался дать взятку инспектору таможни в сумме 100 гривен, за что был задержан. В отношении...
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