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К 2025 году все новые Volvo будут на четверть состоять из переработанного пластика

18.06.2018 16:48 — Разное | Tut.by  
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К 2025 году все новые Volvo будут на четверть состоять из переработанного пластика. Шведский производитель по этому случаю представил специально разработанную гибридную версию кроссовера XC60 T8, часть пластиковых компонентов у которого заменили на аналогичные, но изготовленные из переработанных материалов.


Особый интерьер XC60 отличает центральный тоннель с отделкой материалами, изготовленными из переработанных волокон рыболовных сетей и канатов. Коврик выполнен из материала на основе бутылок из термопластика и ненужных обрезков хлопчатобумажных изделий. Для изготовления сидений также использовались волокна термопластиковых бутылок. Звукопоглощающий материал для внутренней стороны капота был получен после переработки сидений старых автомобилей Volvo.


Новая инициатива Volvo предусматривает, что с 2025 года в каждом новом автомобиле марки используемый для производства пластик на четверть будет переработанным. Ранее Volvo сообщила о том, что планирует к 2025 году перевести все свои производственные мощности в режим, не оказывающий влияние на климат. Кроме того, в 2017 году компания объявила о стратегии электрифицировать все выпущенные после 2019 года автомобили. Не так давно Volvo вывела эту стратегию на новый уровень, заявив, что к 2025 году половину объема продаж будут составлять электромобили.

 
 
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Особый интерьер XC60 отличает центральный тоннель с отделкой материалами, изготовленными из переработанных волокон рыболовных сетей и канатов.
 
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