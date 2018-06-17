Минское метро переходит на летний режим работы

С 25 июня столичная подземка переходит на летний режим работы. Метро будет работать с 5:30 до 00:40.

На Московской линии интервал движения поездов в часы пик (с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00) составит 2 минуты 30 секунд. На Автозаводской линии поезда будут курсировать в утренний час пик (с 7:00 до 9:00) с интервалом 3 минуты, а в вечерний (с 17:00 до 19:00) – 3 минуты 30 секунд. В пятницу пиковое вечернее время немного смещается (с 16:00 до 18:30).

Кроме того, 21 июня в связи с открытием стадиона «Динамо» интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях с 17:00 до 23:00 составит 2 минуты.