​Пассажиры в Китае вынуждены были останавливать автобус на полном ходу

Необычный случай попал в камеру наблюдения в Китае. Пассажирам на полном ходу пришлось останавливать автобус, когда водитель упал в обморок.

На момент происшествия мужчина сидел за рулём уже 17 часов. Большинство из 30 пассажиров спало. Вдруг люди почувствовали, что машину резко повело в сторону. Пришлось действовать оперативно. В результате никто не пострадал. Водителя госпитализировали с инсультом.