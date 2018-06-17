|
Пассажиры в Китае вынуждены были останавливать автобус на полном ходу
Необычный случай попал в камеру наблюдения в Китае. Пассажирам на полном ходу пришлось останавливать автобус, когда водитель упал в обморок.
На момент происшествия мужчина сидел за рулём уже 17 часов. Большинство из 30 пассажиров спало. Вдруг люди почувствовали, что машину резко повело в сторону. Пришлось действовать оперативно. В результате никто не пострадал. Водителя госпитализировали с инсультом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажирам на полном ходу пришлось останавливать автобус, когда водитель упал в обморок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)