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Гол Гранквиста принес сборной Швеции победу над Южной Кореей

18.06.2018 16:59 — Разное | Партизан  
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Сборная Швеции по футболу нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы F, состоявшаяся в понедельник в Нижнем Новгороде (Россия), завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил экс-защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, реализовавший пенальти на 65-й минуте, который для своей команды заработал другой игрок "быков" Виктор Классон.

В воскресенье в другом матче группы F сборная Мексики сенсационно переиграла действующих чемпионов мира немцев - 1:0, напоминает ria.ru

Теперь шведы вместе с Мексикой возглавляют группу F, пишет sport-express.ru


Отметим, что шведы впервые с 1958 года одержали победу в стартовом матче мундиаля. Тогда они обыграли команду из Мексики.



 
 
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Сборная Швеции по футболу нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира.
 
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