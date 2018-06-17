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Гол Гранквиста принес сборной Швеции победу над Южной Кореей
Сборная Швеции по футболу нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы F, состоявшаяся в понедельник в Нижнем Новгороде (Россия), завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил экс-защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, реализовавший пенальти на 65-й минуте, который для своей команды заработал другой игрок "быков" Виктор Классон.
В воскресенье в другом матче группы F сборная Мексики сенсационно переиграла действующих чемпионов мира немцев - 1:0, напоминает
Теперь шведы вместе с Мексикой возглавляют группу F, пишет
Отметим, что шведы впервые с 1958 года одержали победу в стартовом матче мундиаля. Тогда они обыграли команду из Мексики.
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Сборная Швеции по футболу нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира.
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