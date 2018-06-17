|
Критики назвали 30 "безупречных" режиссеров мирового кинематографа
В рейтинг попали только те, кто не получил ни одного отрицательного отзыва с 80-х годов.
Накануне эксперты интернет-портала
Наибольшее количество восторженных отзывов собрали работы Джей Джей Абрамса (сериал «Остаться в живых», «Звездные войны: Пробуждение силы»), Уэса Андерсона («Отель «Гранд Будапешт», «Остров собак»), Квентина Тарантино («Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки») и Мартина Скорсезе («Отступники», «Остров проклятых»).
Также кинокритики остались довольны творчеством Дени Вильнева («Бегущий по лезвию 2049»), Эдгара Райта («Типа крутые легавые»), Софии Коппола («Мария-Антуанетта»), Тодда Хейнса («Безопасность»), Пола Томаса Андерсона («Нефть»).
Кроме них в рейтинге нашлось место для южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, японца Хаяо Миядзаки, иранца Асгара Фархади и турка Нури Бильге Джейлана.
Из европейцев были отмечены Жак Одиар, Жан-Пьер и Люк Дарденны, британец Бен Уитли. Остальные места достались американцам, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рейтинг попали только те, кто не получил ни одного отрицательного отзыва с 80-х годов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)