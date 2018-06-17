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Критики назвали 30 "безупречных" режиссеров мирового кинематографа

18.06.2018 16:52 — Разное | Партизан  
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В рейтинг попали только те, кто не получил ни одного отрицательного отзыва с 80-х годов.

Накануне эксперты интернет-портала Metacritic провели кропотливую работу и составили список лучших представителей киноиндустрии. В него попали не только фамилии голливудских мастеров, но и режиссеров и мультипликаторов из Канады, Великобритании, Японии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Турции.

Наибольшее количество восторженных отзывов собрали работы Джей Джей Абрамса (сериал «Остаться в живых», «Звездные войны: Пробуждение силы»), Уэса Андерсона («Отель «Гранд Будапешт», «Остров собак»), Квентина Тарантино («Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки») и Мартина Скорсезе («Отступники», «Остров проклятых»).


Также кинокритики остались довольны творчеством Дени Вильнева («Бегущий по лезвию 2049»), Эдгара Райта («Типа крутые легавые»), Софии Коппола («Мария-Антуанетта»), Тодда Хейнса («Безопасность»), Пола Томаса Андерсона («Нефть»).  

Кроме них в рейтинге нашлось место для южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, японца Хаяо Миядзаки, иранца Асгара Фархади и турка Нури Бильге Джейлана

Из европейцев были отмечены Жак Одиар, Жан-Пьер и Люк Дарденны, британец Бен Уитли. Остальные места достались американцам, пишет 5-tv.ru

 
 
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В рейтинг попали только те, кто не получил ни одного отрицательного отзыва с 80-х годов.
 
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