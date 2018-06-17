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Реалии банковской системы Беларуси: вероятность дефолта 10%

18.06.2018 16:35 — Разное | Партизан  
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Нацбанк опубликовал обозрение о финансовой (не)стабильности в стране.

Вanki24.by разобрали для нас самые важные и интересные моменты этого документа. 

Обзорную аналитику о степени стабильности финансовой системы НБРБ обнародует всего раз в году. И это весьма странно, так как абсолютное большинство индикаторов Нацбанк подсчитывает если не раз в месяц, то раз в квартал уж точно. 

Возможно, реальная причина редкости публикаций состоит в том, что власти не хотят лишний раз «тревожить» население, которое и без того напугано за последние годы. Например, подробную информацию о стресс-тестах банков с недавних пор днем с огнем не сыщешь в открытом доступе. 

Хотя вероятно и то, что Нацбанку банально не хватает людских ресурсов. Не зря же оптимизации госаппарата всякий раз негативно воздействовали на сроки выхода и качество предоставляемой информации. 

Одним из индикаторов, которые ежемесячно считает НБРБ, но обнародует лишь раз в год, является средняя вероятность дефолта банка. Регулятор относит банк к дефолтным, если величина его проблемных активов превышает разницу между собственным капиталом и уставным фондом. 

При этом Нацбанк предпочитает обнародовать данные без учета удельных весов банков в активах сектора. Конечно, учет долей банков позволяет получить более точную картину системных рисков.

Однако для применения специфической методики подсчета у Нацбанка есть прозаичные причины. Во-первых, банковская система нашей страны сильно концентрирована: 7 крупных банков дают 87,6% активов, 5 госбанков — 65,1%. Во-вторых, основные риски из-за низкого качества активов дают крупные госбанки. Несмотря на бурную чистку активов в течение 2015—2017 гг., Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк демонстрируют весьма посредственные показатели. 

В общем, если учитывать концентрацию активов в крупных госбанках, индикаторы вероятности дефолта будут гораздо хуже. А так средняя вероятность дефолта банка к началу 2018 года составила 10,2%. И власти не скрывают, что улучшить показатель в 2017-м удалось в том числе за счет передачи токсичных активов АПК в специальное агентство. 

Впрочем, совсем недавно были времена куда сложнее. В отдельные месяцы 2015 и 2016 годов вероятность дефолта даже по «лайтовой» методике НБРБ превышала 20%. Так что на этом фоне сейчас все вроде как и неплохо. 

Правда, интересно, как будут считать вероятность дефолта в 2018 году. Ведь с 1 апреля в Нацбанке росчерком пера отменили само понятие «проблемные активы», заменив его на «необслуживаемые». Помимо прочего, НБРБ отметил, что в 2017-м не произошло существенных улучшений в структуре и эффективности распределения финансовых ресурсов. 

Государственная промышленность по-прежнему пожирает львиную долю кредитов, но при этом дает намного меньший удельный вес в экономическом росте. К тому же, долги крупнейших заемщиков-госпредприятий, которые «с высокой степенью вероятности не смогут рассчитываться по ним самостоятельно», в 2017 году составили 14% от ВВП. 

Если по-простому, то фактические банкроты в госсекторе не могут расплатиться за 14,7 млрд BYN кредитов и займов. Что произойдет, если банкам придется списывать эту огромную сумму, лучше вслух не говорить — волосы поседеют и выпадут. 


До 1 апреля 2018 года в проблемные зачислялись активы, классифицированные в III, IV и V группу кредитного риска. В 2017 году доля IV и V группы снизилась, а III группы выросла. Но не потому, что сама экономика очистилась от «мусора», а потому что власти вручную убрали токсичные долги с балансов банков. 

В 2018 году борьба с мусорными активами банков начнется с новой силой. Некоторые предприятия должны сотни миллионов, но не имеют достаточной выручки в связи с проваленной модернизацией. 

Улучшилась ситуация с потерями банков в случае резкого падения качества активов. Если в начале 2017 года банки могли потерять всю прибыль за 2,8 года, то в начале 2018-го — прибыль за 1,7 года (около 20 месяцев). 

Банки Беларуси остались чувствительны к изъятию депозитов. Если бы компании и население в конце 2017-го забрали из банков 20% своих средств, то различные нормативы безопасного функционирования не могли бы выполнить от 6 до 15 банков из 24. 

Во всех случаях в категорию самых пострадавших вошли крупные госбанки.

 
 
Ссылка на источник 24
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Нацбанк опубликовал обозрение о финансовой (не)стабильности в стране.
 
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