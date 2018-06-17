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Российский рубль обвалился до 1,5-годового минимума

18.06.2018 16:22 — Разное | Партизан  
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Российский рубль обвалился до минимума за 18 месяцев на торгах валютной биржи в понедельник. Евро и доллар подорожали.

Корзина валют подешевела на 0,08% до минимума за 9,5 месяцев, пишет select.by

Курс доллара вырос на 0,0095 рубля до 2,0102 BYN/USD и оказался на максимуме за последние 18 дней. 

Курс евро вырос на 0,0119 рубля до 2,3287 BYN/EUR и покинул минимум более чем за 7 месяцев, на котором оказался в пятницу после обвала на 0,0408 рубля. 

Курс российского рубля рухнул на 0,0211 рубля до 3,1700 BYN/100 RUB до минимума за 556 дней (более 18 месяцев). 

Последний раз ещё ниже рубль опускался на торгах 9 декабря 2016 года. За последние два дня торгов курс российской валюты просел на 0,0380 рубля. 


Россия

В Москве на торгах валютной биржи за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос на 0,80 рубля до 63,4838 USD/RUB, а средневзвешенный курс евро подскочил почти на 1 рубль до 73,51 EUR/RUB.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российский рубль обвалился до минимума за 18 месяцев на торгах валютной биржи в понедельник. Евро и доллар подорожали.
 
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