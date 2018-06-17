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Статкевич зовет на акцию 3 июля: Мы четверть века терпим власть сторонника Гитлера

18.06.2018 16:12 — Разное | Партизан  
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Экс-политзаключенный, председатель «Народной громады» Николай Статкевич призвал на акцию протеста, которая состоится 3 июля в 13 часов возле Парка Челюскинцев.

Статкевич зовет на акцию 3 июля: Мы четверть века терпим власть сторонника Гитлера
«В прошлом году на 3 июля мы вышли на Октябрьскую площадь, чтобы напомнить, что все праздники в стране отобраны Лукашенко. Но была и дополнительная актуальная проблема – российские учения. В этом году такая проблема – это Куропаты. 

Если бы не массовые репрессии 1937 года, то, возможно, и войны бы не было. Сколько перспективных молодых полководцев были расстреляны и лежат в ямах не только в Куропатах, но и на территории Парка Челюскинцев. 

Поэтому акция – наш ответ на ситуацию вокруг Куропат и ответ властям, которые спекулируют на национальной трагедии», – сказал Статкевич в комментарии belsat.eu.

«Что за независимость они празднуют, от кого? Страна оккупирована, ежегодно человек в форме палача стоит на параде (министр Шуневич в форме НКВД, – ред.). Для себя я выбираю борьбу с причиной репрессий, а не с последствиями», – добавил политик.



Согласно плану, акция должна начаться митингом на площадке на проспекте Независимости, у выхода из метро «Парк Челюскинцев». Затем участники собираются возложить цветы к памятнику советским солдатам по ул. Толбухина, а после – к мемориальному кресту жертв сталинских репрессий, который находится в самом парке Челюскинцев.

«Если же власть попытается чинить нам препятствия, если начнутся превентивные аресты, то люди пойдут в центр, на парад и поднимут там плакаты. При этом цензурой содержания плакатов я заниматься не буду», – отметил Статкевич.


Он уже обратился к другим оппозиционным политикам и активистам (в частности к защитникам Куропат и Павлу Северинцу) с предложением поддержать инициативу и присоединиться к акции.

 
 
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Экс-политзаключенный, председатель «Народной громады» Николай Статкевич призвал на акцию протеста, которая состоится 3 июля в 13 часов возле Парка Челюскинцев.
 
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