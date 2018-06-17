В рамках акции «Каникулы без дыма и огня» спасатели МЧС в течение лета будут вести работу по предупреждению ЧС в оздоровительных лагерях

Статистика подтверждает, что летние каникулы – период, когда у ребят больше возможностей попасть в сводки спасателей. Так, все пожары из-за детской шалости с огнем в 2017 году на территории района (а их было два) случились в летние месяцы.

В рамках акции «Каникулы без дыма и огня» спасатели все три летних месяца будут вести работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций в пришкольных и летних оздоровительных лагерях.

Посещая подразделения МЧС, ребята смогут почувствовать себя в роли спасателей: примерить боевую одежду, поработать с аварийно-спасательным оборудованием, находящимся на автомобилях, преодолеть полосу с препятствиями, подышать воздухом из аппаратов защиты органов дыхания, используемых для проведения разведки на наличие людей в задымленных помещениях при пожаре. Кроме того, будет возможность посетить центр обучения пожарной безопасности.

Совместно с работниками кинотеатра «Октябрь» будут организованы профилактические мероприятия для детей по безопасному поведению в летнее время как в здании кинотеатра, так и с выездом в учреждения образования. Ребятам покажут фильмы, тематические мультфильмы, проведут с ними викторины по основам безопасности жизнедеятельности, конкурсы. Кроме того, детям предложат обсудить задачи, где их сверстники попали в чрезвычайные ситуации.

Кроме работы с детьми, в лагерях внимание будет уделено и обучению персонала, дежурных, воспитателей и всего коллектива правилам безопасности.

Спасатели призывают родителей, бабушек и дедушек, а также старших братьев и сестер присоединиться в обучении безопасности. Поговорите об опасностях и последствиях, к которым могут привести бездумные шалости. Обратите внимание на такие темы, как безопасность на воде и баловство со спичками. Научите ребят правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций. И главное, ни под каким предлогом не оставляйте маленьких детей одних.

Артем ГОВОРКО, инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Березовского РОЧС

Фото: Лидер-Пресс.