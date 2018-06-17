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Ивацевичский лесхоз: соблюдайте правила поведения в лесу в пожароопасный период

18.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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От начала схода снега до установления устойчивой дождливой погоды лесная охрана лесхозов несет усиленный контроль за охраной лесов от пожаров.

Виновником большинства лесных пожаров является человек – его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Много пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты.

В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т. п. В засушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. При горении торфа и корней растений существует угроза возникновения подземных пожаров, распространяющихся в разные стороны.

Если все-таки вы оказались в лесу, соблюдайте следующие правила поведения:

- ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно для растений и животных, такие палы могут быть опасны и для людей;

- не разводите костры в лесу, не оставляйте горящий огонь без присмотра;

- курить можно в специально отведенных местах или участках, пригодных для разведения костров и курения, тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их;

- не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Строго соблюдайте все правила пожарной безопасности.

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз».

 

 
 
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От начала схода снега до установления устойчивой дождливой погоды лесная охрана лесхозов несет усиленный контроль за охраной лесов от пожаров.
 
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