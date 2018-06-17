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За год в отношениях с Узбекистаном сделано немало

18.06.2018 — Разное | Чырвоны прамень  
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За год в отношениях с Узбекистаном сделано немало

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает высокую динамику в развитии отношений с Узбекистаном. Об этом он заявил на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым:
«Мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет». Моей заслуги здесь минимум. Заслуга вашего Президента. Умный, талантливый человек, который, будучи премьер-министром, увидел весь мир, спокойно оценил ситуацию не только на оси Минск-Ташкент, но и по всем направлениям, и совершил приличный рывок, – сказал Глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что главные достижения Узбекистана – в экономике.
Глава государства дал позитивную оценку развитию двусторонних отношений и реализации намеченного.
Президент отметил, что проблем, конечно, хватает в любом государстве, однако он уверен, что острые проблемы Узбекистан сможет преодолеть в течение пятилетия, учитывая наличие людских ресурсов, природно-климатические условия, высокие темпы модернизации экономики и общества.
В свою очередь Нигматилла Юлдашев подчеркнул, что в Узбекистане с большим уважением относятся к Президенту Беларуси и радуются успехам страны, ее растущему международному авторитету. «Мы знаем и высоко ценим, что вы всегда придавали и придаете большое значение развитию сотрудничества между нашими странами и народами», – сказал он.
Договорно-правовая база отношений между Беларусью и Узбекистаном включает почти шесть десятков соглашений. Стороны конструктивно сотрудничают в ООН, ОБСЕ, других международных организациях, активизировалось двустороннее сотрудничество.
В 2017 году товарооборот достиг $130,9 млн. В 2018 году за январь-апрель – $62,1 млн.
В Узбекистане зарегистрировано 23 организации с белорусскими учредителями, на территории страны созданы сборочные производства белорусской техники – СП ООО «Амкодор-Агротехмаш» и «УзБелАгромаш» (соучредитель – «Бобруйскагромаш»). В Беларуси работают 62 организации, учредителями которых являются узбекские юридические и физические лица.

По материалам БЕЛТА 

http://www.belta.by/president/view/lukashenko-za-god-v-otnoshenijah-s-uzbekistanom-sdelano-bolshe-chem-za-20-predyduschih-let-306650-2018/

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает высокую динамику в развитии отношений с Узбекистаном. Об этом он заявил на встрече с председателем
 
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