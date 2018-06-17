За год в отношениях с Узбекистаном сделано немало





Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает высокую динамику в развитии отношений с Узбекистаном. Об этом он заявил на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым:

«Мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет». Моей заслуги здесь минимум. Заслуга вашего Президента. Умный, талантливый человек, который, будучи премьер-министром, увидел весь мир, спокойно оценил ситуацию не только на оси Минск-Ташкент, но и по всем направлениям, и совершил приличный рывок, – сказал Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главные достижения Узбекистана – в экономике.

Глава государства дал позитивную оценку развитию двусторонних отношений и реализации намеченного.

Президент отметил, что проблем, конечно, хватает в любом государстве, однако он уверен, что острые проблемы Узбекистан сможет преодолеть в течение пятилетия, учитывая наличие людских ресурсов, природно-климатические условия, высокие темпы модернизации экономики и общества.

В свою очередь Нигматилла Юлдашев подчеркнул, что в Узбекистане с большим уважением относятся к Президенту Беларуси и радуются успехам страны, ее растущему международному авторитету. «Мы знаем и высоко ценим, что вы всегда придавали и придаете большое значение развитию сотрудничества между нашими странами и народами», – сказал он.

Договорно-правовая база отношений между Беларусью и Узбекистаном включает почти шесть десятков соглашений. Стороны конструктивно сотрудничают в ООН, ОБСЕ, других международных организациях, активизировалось двустороннее сотрудничество.

В 2017 году товарооборот достиг $130,9 млн. В 2018 году за январь-апрель – $62,1 млн.

В Узбекистане зарегистрировано 23 организации с белорусскими учредителями, на территории страны созданы сборочные производства белорусской техники – СП ООО «Амкодор-Агротехмаш» и «УзБелАгромаш» (соучредитель – «Бобруйскагромаш»). В Беларуси работают 62 организации, учредителями которых являются узбекские юридические и физические лица.

По материалам БЕЛТА